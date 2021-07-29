تراند الفن: استمرار العمل بالحظر الجزئي في عُمان.. إغلاق ومنع حركة الأفراد والمركبات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏50 دقيقة مضت أخبار السعودية 11 زيارة

أصدرت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، قرارًا باستمرار سريان العمل بإغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، مع تقليص مدته ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، وذلك حتى إشعار آخر.

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