فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 مساءً - القاهرة- مراسل مصراوي:
أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل.
كما قرر مجاهد، تكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، على أن يتم الإعلان عنه يوم الأحد المقبل.
تأتي هذه القرارات في أعقاب تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني يوم السبت المقبل (31 يوليو) مع البرازيل في مباراة ربع النهائي.
وكان مصدر قد أكد ليلا كورة أمس الأربعاء، أن اتحاد الكرة يدرس تأجيل عدد من الخيارات المتاحة أمامه لإجراء تعديلات على جدول الموسم الجاري من دوري We المصري، بعد تأهل منتخب مصر لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو.. طالع مزيد من التفاصيل من هنا
جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة (27 جولة)، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة (25 جولة).
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري والكأس.. وجدول جديد الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.