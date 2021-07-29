تراند الفن: مخالفات البناء.. قرار عاجل من الجيزة بشأن استكمال أوراق التصالح

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏32 دقيقة مضت أخبار مصر 9 زيارة

كتب- محمد نصار: قررت محافظة الجيزة استمرار العمل في المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمدن اليوم حتى الساعة الثامنة مساء وكذا باكر طوال اليوم وذلك للتسهيل على المواطنين. يأتي ذلك في ظل قرب انتهاء مهلة استكمال مستندات التصالح في مخالفات البناء والمحددة في 31/7/2021 للذين سبق وتقدموا في الموعد القانوني.​

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