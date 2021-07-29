تراند الفن: خاص.. هل تخلت شريهان عن حلمها بتقديم “رابعة العدوية” ؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتب-مصطفى حمزة:

تقديم شخصية “رابعة العدوية” في مسلسل درامي حلم شغل بال الفنانة شريهان منذ 19 عام، وكان من المقرر تقديمها ضمن مشروع 13 مسرحية التي تعاقدت عليها النجمة العائدة بعد غياب، وبعد عرض “كوكو شانيل” كان السؤال هل تخلت شريهان عن حلمها؟

الكاتب مدحت العدل في تصريح خاص لـ”مصراوي” قال :”أنا انتهيت من كتابة “رابعة العدوية” بالفعل للمسرح، وإذا فضلت الفنانة شريهان تقديمها في مسلسل درامي، بالتأكيد يسعدني ذلك، ولكن الأمر لم يحسم بعد”.

شريهان كانت قد بدأت في عام 2002 الإعداد لتقديم مسلسل بعنوان (عازفة الناي) كتبه الشاعر الراحل عبدالسلام أمين، ويروي من خلاله قصة حياة سيدة العشق الإلهي رابعة العدوية، قبل توقف العمل بسبب إصابة بطلة المسلسل شريهان بالسرطان.

وبعدها بسنوات، تم الإعلان مجددا عن شراء المنتجة إسعاد يونس حقوق مسلسل “رابعة العدوية”، وأكدت الفنانة شريهان في تصريحات لها إنها بدأت في خطوات التحضير والتجهيز مع المخرج جمال عبدالحميد ، ومصمم الاستعراضات عادل عبده ، والموسيقار الراحل عمار الشريعي، وقتها، ومهندس الديكور صلاح مرعي، ومصممة الملابس د. سامية عبدالعزيز، ولكن مع ذلك تحول المشروع إلى حلم مؤجل.

مسرحية “كوكو شانيل” من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها آسر ياسين، وهاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.