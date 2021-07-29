فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 مساءً - طوكيو – (د ب أ): حققت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات مبيعات قياسية خلال يونيو الماضي، بفضل الطلب القوي على السيارات، وانتظام إنتاج الشركة اليابانية رغم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تضرب صناعة السيارات على مستوى العالم. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تويوتا موتور سجلت رقما قياسيا للمبيعات خلال يونيو الماضي قدره 844750 سيارة بزيادة نسبتها 20% عن الشهر نفسه من العام الماضي. ووصل إجمالي إنتاج تويوتا خلال الشهر الماضي 831533 سيارة بزيادة نسبتها 41% عن الشهر نفسه من العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي يزيد فيه الطلب على السيارات في العالم خلال العام الحالي بعد تدهور المبيعات في العام الماضي، نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد. في الوقت نفسه فإن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستمرة تواصل الحد من إنتاج شركات السيارات في العالم، وأدى هذا إلى تدهور مخزون السيارات لدى وكلاء الشركات العالمية في حين تعاني بعض الشركات في تلبية طلب عملائها. في المقابل نجحت تويوتا في زيادة إنتاجها خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2019 قبل تفشي الجائحة بمقدار 50 ألف سيارة تقريبا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “تويوتا” تحقق مبيعات قياسية خلال شهر يونيو رغم أزمة الرقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.