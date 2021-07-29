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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة
كتبت- منال الجيوشي:
حقق الفيلم الكوميدي “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” إيرادات قدرها ٢٩ مليون ٢٣٢ ألف ٩٨ جنيه، وذلك بعد ٣ أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.
ويتنافس الفيلم مع ٤ أفلام أخرى، هي: “العارف”، “ديدو”، “أحمد نوتردام”، “مش أنا”.
وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها ٢٥٪، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.
فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هذا ما حققه فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بعد ٣ أسابيع من طرحه بالسينمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.