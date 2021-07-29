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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت عرب وعالم 9 زيارة
بغداد- (د ب أ):
فتحت القوات الأمنية العراقية تحقيقاً بحادثة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد، دون خسائر تذكر.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر تويتر: “تبين أن انطلاقه (الصاروخ) كان في الساعة ٤:٢٠ من منطقة شارع فلسطين”.
وأضافت أن “هذا الفعل الخارج عن القانون يشكل تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة”.
كانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن محيط مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد تعرض فجر اليوم لقصف صاروخي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: القوات العراقية تفتح تحقيقا في سقوط صاروخ كاتيوشا ببغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.