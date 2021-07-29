تراند الفن: يسري رزق يودع منافسات الملاكمة في دور الـ16 بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏37 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 14 زيارة

القاهرة- مراسل مصراوي: فشل يسري رزق في حسم التأهل إلى ربع نهائي الملاكمة بدور الـ16 (رجال وزن فوق 91 كيلو جرام)، بعد الخسارة أمام كامشيبيك كونكاباييف بطل كازاخستان. وودع اللاعب المصري منافسات البطولة، بعد الخسارة في الثلاث جولات بإجمالي 5/0 أمام بطل كازاخستان. وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة. وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

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