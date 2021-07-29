فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 مساءً - القاهرة- مراسل مصراوي: وجه عمر عصر لاعب تنس الطاولة، الشكر لزملائه ومدربيه والجماهير المصرية التي دعمته خلال مشواره بدورة الألعاب الأولمبية. وخسر عمر في مباراة ربع النهائي أمام البطل الصيني ما لونج بنتيجة 4-1، ليودع منافسات فردي رجال. وعبر مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال عصر: “أشكركم جميعا، كنتم داعمين لي من بداية البطولة”. وأضاف: “مباراة الأمس أمام ما لونج كانت صعبة، هو لاعب غير عادي، لكنني سعيد لأنني كنت ألعب من أجل الفوز”. وتابع: “أنا أؤمن بأن من يرتدي قميص منتخب مصر لا يكبر خصم في عينه، عليك أن تلعب جيدا وتظهر لخصمك انك لا تحترمه زيادة عن اللزوم”. وأتم: “شجعوا أبطالنا، منتخب اليد يقدم أداء رائع الدورة وأمامه مباراة قوية ضد السويد، كذلك القدم سيواجه البرازيل، ادعموا إيهاب عبد الرحمن.. كلنا نقف خلف أبطالنا وندعمهم”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. عصر يوجه رسالة للجماهير.. ويؤكد: لعبت ضد ما لونج من أجل الفوز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.