تراند الفن: كليب “لغز كبير” لسمر يتخطى 4 ملايين مشاهدة

كتبت- منال الجيوشي:

استطاعت المطربة سمر، أن تحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث أغانيها ” لغز كبير”، والتي طرحتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث تخطت الأغنية حاجز الـ4 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها.

وتم تصوير كليب “لغز كبير”، في منطقة الحزام الأخضر تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.

وتعيش “سمر”، حالة من النشاط الفني، وسط النجاح الذي تحققه خلال الفترة الماضية بعد طرحها عددًا كبيرًا من الأغاني التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والموزعين والشعراء، والتي حققت نسب مشاهدة عالية.