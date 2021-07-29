تراند الفن: بداية السنة الهجرية.. البحوث الفلكية يكشف موعد غرة شهر المحرم لعام 1443 هجرية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر المحرم 1443 هـ فلكيًا يوم الاثنين 9/8/2021 م، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي يجريها المعهد.

وأضاف المعهد، في بيان اليوم، أن هلال شهر المحرم سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي الحجة الموافق 8/8/2021م (يوم الرؤية).

وتابع المعهد: ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (14–19 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6-24 دقيقة) ما عدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمر في كوالالمبور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

• وبذلك تكون غرة شهـر المحرم 1443 هـ فلكيًا يوم الاثنين 9/8/2021 م.

• وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال:-