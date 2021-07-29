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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 مساءً - وكالات:
وصلت سفينة الحاويات “إيفر جيفن” التي علقت في قناة السويس لأسبوع في مارس الماضي، إلى ميناء روتردام الهولندي، الخميس، بعد أن أفرجت عنها السلطات المصرية.
وقال الميناء إن السفينة سترسو في محطة إي.سي.تي دلتا في روتردام، لتفريغها حتى 3 أغسطس، قبل أن تغادر إلى فيليكستو بإنجلترا، بحسب وكالة “رويترز”.
وعلقت السفينة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس بسبب الرياح الشديدة في 23 مارس، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.
ويمر نحو 15% من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.
غادرت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 18300 حاوية، مصر في 7 يوليو، بعد 106 أيام من احتجازها في الجزء الجنوبي من القناة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وصول سفينة الحاويات “إيفرجيفن” إلى روتردام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.