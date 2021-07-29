فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتبت- منال الجيوشي: يحيي المطرب السوري ناصيف زيتون، حفلا غنائيا بمدينة شرم الشيخ، يوم الخميس الموافق 12 أغسطس المقبل. يقام الحفل بفندق باروتيل، ويقدم المطرب السوري خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه. وكان “ناصيف” قد أحيا حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 23 يوليو بمدينة أربيل بالعراق، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك. وطرح ناصيف زيتون مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، أغنية بعنوان “خط أحمر” وهي التجربة الأولى له للغناء باللهجة المصرية، والأغنية من كلمات محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 12 أغسطس.. ناصيف زيتون يحيي حفلا بشرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.