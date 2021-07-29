تراند الفن: فيتامين سي أو حمض الأسكوربيك: الإرشادات والتحذيرات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 مساءً - يعد فيتامين سي مركبًا أساسيًا لنمو العظام والأنسجة الضامة والعضلات والأوعية الدموية ويساعد الجسم على امتصاص الحديد اللازم لإنتاج كريات الدم الحمراء. سنتعرف على هذا الفيتامين واستخداماته أكثر في هذا المقال.

الاسم: حمض الأسكوربيك أو فيتامين سي.

ما هو حمض الأسكوربيك؟

يوجد حمض الأسكوربيك، أو فيتامين سي في الأطعمة مثل الحمضيات والطماطم والبطاطس والخضروات الورقية. ويستخدم مكملًا غذائيًا لعلاج نقص فيتامين سي، ويمكن استخدامه أيضًا لأغراض غير مدرجة هنا.

شكل الجرعة:

كبسولة فموية 500 مغ تؤخذ عن طريق الفم أو بشكل علكة محلاة 250 مغ.

سائل فموي 500 مغ / 5 مل، 90 مغ / مل.

أقراص فموية 100 مغ، 1000 مغ، 1500 مغ، 250 مغ، 500 مغ، مع بيوفلافونويدس، مع بيوفلافونويد 500 مغ.

أقراص فموية قابلة للمضغ 100 مغ، 25 مغ، 250 مغ، 500 مغ، 60 مغ.

أقراص فموية قابلة للتحلل 100 مغ، 250 مغ.

أقراص فموية بطيئة المفعول 1000 مغ.

تحذيرات:

يجب اتباع جميع التعليمات الموجودة على العبوة الدوائية.

أخبر مقدمي الرعاية الصحية عن جميع حالاتك الطبية، وحساسيتك اتجاه المواد المختلفة، وجميع الأدوية التي تستخدمها.

قبل أخذ هذا الدواء:

يجب ألا تستخدم حمض الأسكوربيك إذا كنت تعاني الحساسية اتجاه مكمل فيتامين سي.

اسأل الطبيب أو الصيدلي عن استخدام حمض الأسكوربيك إذا كان لديك:

أمراض الكلى أو سبق وأصبت بالحصى الكلوية.

اضطراب فرط الحديد الوراثي الذي يؤدي إلى ترسب الأصبغة الدموية.

إذا كنت مدخنًا (التدخين قد يجعل حمض الأسكوربيك أقل فعالية).

قد تختلف احتياجات جرعتك في أثناء الحمل أو خلال الرضاعة الطبيعية، لا تستخدمي حمض الأسكوربيك بدون نصيحة طبيبك في كلتا الحالتين.

كيف آخذ حمض الأسكوربيك؟

استخدمه تمامًا وفقًا للتوجيهات المدونة على العبوة، أو حسب إرشادات الطبيب.

لا تتناوله بكميات أكبر أو أصغر أو لفترة أطول من الموصى بها.

تزيد الحصة الغذائية الموصى بها من فيتامين مع تقدم العمر.

اتبع تعليمات مقدم الرعاية الصحية.

يمكنك أيضًا الرجوع إلى قوائم المكملات الغذائية التي تصدرها وزارة الصحة لمزيد من المعلومات.

اشرب الكثير من السوائل خلال تناول حمض الأسكوربيك.

يجب مضغ القرص القابل للمضغ قبل ابتلاعه، أما علكة حمض الأسكوربيك فيمكن مضغها حسب الرغبة ثم التخلص منها.

لا تمضغ أو تكسر القرص بطيء المفعول بل ابتلعه كاملًا.

قس الكمية المطلوبة من الدواء السائل بمقياس الجرعة الخاصة أو كوب الدواء.

إذا لم يكن لديك مقياس الجرعة، فاطلبه من الصيدلية.

احتفظ بالقرص المتحلل في الفم في العبوة حتى تكون جاهزًا لتناوله، استخدم يدك الجافة لسحب القرص ووضعه في فمك، لا تبتلع القرص بكامله، واسمح له بالذوبان في فمك دون مضغ وابتلع ما يذوب منه شيئًا فشيئًا.

خزن حمض الأسكوربيك في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن الرطوبة والحرارة.

لا تتوقف عن استخدام حمض الأسكوربيك فجأة بعد استخدامه على المدى الطويل بجرعات عالية، فقد ينتج لديك عوز فيتامين سيشَرطي بسبب ذلك.

اتبع تعليمات طبيبك حول كيفية تقليل الجرعة، قد يصعب تصحيح نقص فيتامين سي الشرطي دون الإشراف الطبي.

تشمل أعراض نقصه نزيف اللثة والشعور بالتعب الشديد وظهور بقع حمراء أو زرقاء حول بصيلات الشعر.

ماذا يحدث إذا فاتني جرعة؟

خذ الجرعة الفائتة حالما تتذكر.

تخط الجرعة الفائتة إذا كان الوقت قد حان لجرعتك المجدولة التالية.

لا تأخذ المزيد من الأدوية لتعويض الجرعة المفقودة.

ماذا يحدث إذا ارتبت حدوث فرطٍ في الجرعة؟

اطلب العناية الطبية الطارئة.

ما الذي يجب تجنبه خلال تناول حمض الأسكوربيك؟

اتبع تعليمات طبيبك بشأن أي قيود على الطعام أو المشروبات أو النشاط.

الآثار الجانبية لحمض الأسكوربيك:

احصل على مساعدة طبية طارئة إذا كان لديك أي من علامات الحساسية التالية: صعوبة في التنفس وتورم الوجه والشفتين واللسان أو الحلق.

أوقف تناول حمض الأسكوربيك واتصل بطبيبك على الفور إذا:

شعرت بألم في المفاصل أو ضعف أو تعب أو فقدت بعض الوزن أو أحسست بألم في المعدة.

شعرت بالقشعريرة أو الحمى، أو زاد التبول أو إذا تألمت في أثنائه أو إذا أصبح صعبًا.

أحسست بألم شديد في جانبك أو أسفل ظهرك أو رأيت دمًا في البول.

قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة:

حرقة المعدة واضطرابها.

الغثيان والإسهال وتقلصات المعدة.

هذه ليست قائمة كاملة من الآثار الجانبية وقد تحدث أخرى.

استدعِ الطبيب للحصول على المشورة الطبية حول الآثار الجانبية.

جرعات حمض الأسكوربيك:

جرعة الكبار المعتادة كمكمل غذائي تؤخذ إما عن طريق الفم أو بالحقن العضلي أو التسريب الوريدي أو الحقن تحت الجلد: 50 إلى 200 مغ / يوم.

جرعة الكبار المعتادة في حالة تحمض المسالك البولية:

تؤخذ عن طريق الفم أو بالحقن العضلي أو التسريب الوريدي أو الحقن تحت الجلد: 4 إلى 12 غ / يوم مقسمة إلى 3 إلى 4 جرعات.

جرعة الكبار المعتادة للاسقربوط:

تؤخذ عن طريق الفم أو بالحقن العضلي أو التسريب الوريدي أو الحقن تحت الجلد: 100 إلى 250 مغ مرة أو مرتين يوميًا لمدة أسبوعين على الأقل.

جرعة الأطفال المعتادة كمكمل غذائي:

تؤخذ عن طريق الفم أو بالحقن العضلي أو التسريب الوريدي أو الحقن تحت الجلد: 35 إلى 100 ملغ / يوم.

جرعة الأطفال المعتادة لتحمض المسالك البولية:

تؤخذ عن طريق الفم أو بالحقن العضلي أو التسريب الوريدي أو الحقن تحت الجلد: 500 مجم كل 6 إلى 8 ساعات.

جرعة الأطفال المعتادة للاسقربوط:

تؤخذ عن طريق الفم أو بالحقن العضلي أو التسريب الوريدي أو الحقن تحت الجلد: 100 إلى 300 مجم / يوم في جرعات مقسمة لمدة أسبوعين على الأقل.

ما الأدوية الأخرى التي قد تتداخل وتؤثر في حمض الأسكوربيك؟

قد تتفاعل أدوية أخرى مع حمض الأسكوربيك، بما في ذلك الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية والفيتامينات والمنتجات العشبية.

أخبر مختصي الرعاية الصحية عن جميع الأدوية التي تستخدمها الآن وأي دواء تبدأ باستخدامه أو تتوقف عنه.

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ترجمة: ليلى حمدون

تدقيق: تسبيح علي

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