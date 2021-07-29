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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب – محمود سعيد:
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بخطف ومواقعة ربة منزل في المعادي.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بخطف المجني عليها بطريق التحاليل، بأن أوهمها المتهم الأول بتلبية رغبتها وإقراضها مبالغ نقدية، وتوجه بها إلى المكان الذي سلفا قدوم المتهم الثاني فيه بغية مواقعتهما لها جنسيا كرها عنها.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخري، حيث أنه في ذات الزمان والمكان واقعا المجني عليها بغير رضاها، وبطريق الإكراه الواقع عليها،د.
كما سرق المتهمين ملبغ نقدي مملوك للمجني عليها كرها عنها، بأن ارتكابا جرمهما متعدين عليها بالضرب، فشلا بذلك مقاومتها وبث الرعب في نفسها، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بخطف ربة منزل في المعادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.