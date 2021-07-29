شوف عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات خفضنا أقل سعر في extra لمدة 10 أيام

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات واكسسوارات الجوالات تحت شعار “خفضنا أقل سعر” في extra لفترة محدودة، وأيضًأ تخفيضات على الإلكترونيات لمدة 10 أيام تجدونها فقط في اكسترا السعودية، فالأجهزة الإلكترونية مثل اللابتوبات وأجهزة الكمبيوتر لا غنى عنها في حياتنا، ويُمكنكم الحصول عليها بالإضافة إلى اكسسوارات الجوالات مثل السماعات بأقل الأسعار، وأيضًا خصومات تصل إلى 24% على جوالات ايفون في اكسترا.

عروض اكسترا للجوالات

عروض اكسترا على جوالات ايفون التي يبحث عنها الكثيرون لا مثيل لها، نظرًا للأداء المبهر الذي يميز جوالات ابل، وبالطبع الكاميرا عالية الجودة الموجودة في جوالات ايفون، هذا إلى جانب المميزات الأخرى المتاحة بها مثل البصمة التي تعمل بكفاءة عالية، وأيضًا شبكات 5G في سلسلة جوالات ايفون 12، 12 برو، 12 برو ماكس، وتضمنت عروض اكسترا جوالات ايفون بفئات سعرية مختلفة، لتتمكنوا من اقتناء الجوال المناسب حسب الفئة السعرية التي تبحثون فيها.

جوال ايفون 12 برو ذو ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 برو ماكس في اكسترا، ذو ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 4299 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 ذو ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

عروض اكسترا اكسسوارات الجوال

عروض اكسترا اكسسوارات الجوال بأرخص الأسعار وأقوى التخفيضات، وذلك على كافة اكسسوارات الجوال من سماعات اير بودز من أبل المزودة بخاصية الغاء الضوضاء لصوت أكثر دقة، وهى متاحة بخصم يصل إلى 29% على ثمنها، وخصومات حتى نصف السعر على الباور بانك، الذي يُعد بمثابة الحل العملي لشحن الجوال سريعًا وخاصةً خارج المنزل، وكذلك تخفيضات حتى 25% على أسعار الساعات الذكية في اكسترا السعودية.

سماعات ابل اير بودز برو باللون الأبيض، بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

باور بانك من سامسونج، 10000 مل أمبير، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 138 ريال سعودي.

ساعة ابل الإصدار 6 بسعر 1539 ريال سعودي بدلًا من 1969 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا على الإلكترونيات

استفيدوا من عروض اكسترا على الإلكترونيات التي تقدم فيها خصومات كبرى على أسعار اللابتوبات، الضرورية للغاية سواء في العمل أو الدراسة، كما تستخدم للترفيه فيوجد لابتوتات مخصصة للألعاب، وهناك عرض خاص على لابتوب لينوفو فعند شراؤك له تحصل على لابتوب أخر هدية مجانية.

عرض خاص 1+1 لابتوب لينوفو بسعر 5999 ريال سعودي بدلًا من 8539 ريال سعودي.

لابتوب hp بسعر 3649 ريال سعودي بدلًا من 4279 ريال سعودي.

اكسترا السعودية أقوى التخفيضات

تقدم اكسترا السعودية المزيد من التخفيضات على الإلكترونيات، وإليكم أقوى الخصومات السارية لمدة 10 أيام في اكسترا السعودية على أجهزة البروجكتر.