تراند الفن: قتيل و3 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين باعة جائلين بالمرج

كتب- محمد الصاوي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب ٣ أخرون، اليوم الخميس؛ في مشاجرة بين صاحب محل ومجموعة من الباعة الجائلين بالمرج.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية في المرج، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

نجح رجال مباحث قسم شرطة المرج في السيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.