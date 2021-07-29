- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 10:10 صباحاً - أدمن 5 دقائق مضت حوادث وقضايا 5 زيارة
كتب- محمد الصاوي:
لقي شخص مصرعه، وأصيب ٣ أخرون، اليوم الخميس؛ في مشاجرة بين صاحب محل ومجموعة من الباعة الجائلين بالمرج.
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية في المرج، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.
نجح رجال مباحث قسم شرطة المرج في السيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قتيل و3 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين باعة جائلين بالمرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.