تراند الفن: ضبط قائد شاحنة سار عكس الاتجاه في المدينة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 10:10 صباحاً - تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط قائد شاحنة سار عكس الاتجاه في شارع قباء بالمدينة المنورة.

جاء ذلك بعد أن وثق أحد الأشخاص فيديو يرصد مخالفة لقائد الشاحنة، وهو يسير عكس الاتجاه في شارع قباء متجهة جنوب بعد تقاطع طريق الملك عبدالله، بالمدينة المنورة.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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