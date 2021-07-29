تراند الفن: سيدات الشيش يخسرن أمام المجر ويحصدن المركز الثامن بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 10:10 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 2 زيارة

القاهرة- مراسل مصراوي: تلقى منتخب مصر لسلاح الشيش (سيدات) هزيمة أخرى أمام المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن. وكان منتخب سيدات سلاح الشيش المصري المكون من (يارا الشرقاوي – نهى هاني – مريم الزهيري – نورا محمد) قد خسر أمام اللجنة الأولمبية الروسية -المصنف الأول- بنتيجة 45-21 في ربع النهائي ليخوض مباراته ضد اليابان لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن. وخسر منتخب السيدات المصري أمام المجر المكون من (عائدة محمد – فاني كرايس – كاتا كوندريتش – فلورا باستور) بنتيجة 45-28 ليحتل المركز الثامن في البطولة.

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