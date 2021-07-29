نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقات تهنئة رأس السنة الهجرية وأجمل صور العام الهجري 1443 للأصدقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقات تهنئة رأس السنة الهجرية مصممة من أجمل صور يمكن إهدائها إلى الأصدقاء بمناسبة العام الهجري الجديد 1443 والذي يحل في غضون أيام قليلة، تهانئ السنة الهجرية الجديدة هي أحد مظاهر الاحتفال بهذا اليوم المبارك ومع بداية التقويم الهجري، والذي يتزامن مع هجرة رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لينشر منها رسالة الإسلام إلى كافة أنحاء العالم، والتي ما زالت قائمة حتى يومنا ذلك، وستظل بمشيئة الله إلى قيام الساعة، إليكم أحدث بطاقات معايدة للأصدقاء بالعام الهجري الجديد 1443 يمكنكم إرسالها عبر تطبيقات الجوال.

بطاقات تهنئة رأس السنة الهجرية

إرسال بطاقات التهنئة هي جزء، مهم وأساسي الآن في إثبات المودة والتواصل بين الأصدقاء والأهل، فقد دفع بنا نظام الحياة السريع الذي نعيشه إلى انشغالنا طوال الوقت، وفي خضم كل تلك المسؤوليات التي تحيط بنا، يبقى لنا وقت قليل للتواصل مع الأصدقاء، فالتواصل مع الأصدقاء عن طريق إرسال الصور والبطاقات أن يكلفك الكثير من الوقت.

حيث يمكنك بكبسة زر واحدة أن ترسل صور تهنئة للأصدقاء في المناسبات المختلفة، من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي التي شاع استخدامها بين كل فئات الشعوب، وأصبحت الان متاحة للجميع، فقط ارسل الصور للأصدقاء وهنئهم بالعام الهجري الجديد.

منذ 1443 عاماً كان رسول الله يعيش بين الناس، وكانت رسالة الإسلام ما زالت في بدايتها، وكان اغلب المحيطين برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار، وكانوا يؤذونه والمؤمنين إيذاءً شديداً يصل إلى تعذيب المؤمنين حتى الموت، حتى يرتدون عن إسلامهم ويعودوا إلى ظلمات الكفر وعبادة الآلهة والشرك برب العالمين، لذلك كان لا بد من الهجرة، فهاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، وهاجر صلى الله عليه وسلم بصحبة ابي بكر الصديق، وهناك استقبله أهل يثرب بالترحاب، وسميت يثرب بالمدينة المنورة بعد أن حل عليها رسول الله.

صور تهنئة رأس العام الهجري الجديد 1443

إليكم أحدث صور تهنئة العام الهجري الجديد 1443 كما يلي: