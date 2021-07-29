نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تسوق أكثر ووفر أكثر بأقوى خصومات هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسوق أكثر ووفر أكثر مع عروض بنده الأسبوعية التي تقدم فيها الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل مثل أجهزة المطبخ، بالإضافة إلى عروض بنده الموفرة على شاشات التلفزيون ذات الأحجام المختلفة، وهناك خدمة توصيل للمنتجات وتركيبها مجانًا وذلك على أجهزة محددة مثل الشاشات، المكيفات، الغسالات، وأيضًا موزع المياه، وكل ذلك بالإضافة إلى المزيد من العروض ذات الأسعار المغرية في hyper panda بدايةً من يوم 28 يوليو 2021 الموافق 18 ذو الحجة 1442هـ وحتى يوم 3 أغسطس الموافق 24 ذو الحجة.

عروض بنده الأسبوعية

عروض بنده على الأجهزة الكهربائية مستمرة لمدة أسبوع في جميع فروع هايبر بنده، وبمناسبة فصل الصيف الحالي أطلقت بنده تخفيضات على الأجهزة الكهربائية ذات الأهمية القصوى في الصيف، ومنها مكيف الهواء من أجل الحصول على نسمات هواء باردة في درجات الحرارة المرتفعة في الصيف، وأيضًا المراوح التي تعمل على توزيع الهواء في جميع أنحاء الغرفة، وموزع المياه بخصم كبير على ثمنه.

مكيف شباك مكون من جزئين، 17800 وحدة، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2998 ريال سعودي، و20600 وحدة بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 3998 ريال سعودي.

مروحة بلاك اند ديكر بسعر 139 ريال سعودي بدلًا من 529 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة على الشاشات

يُمكنكم الحصول على أكثر من منتج في عرض واحد بأفضل الأسعار في هايبر بنده، فلا تفوتكم التخفيضات المتاحة على مجموعات شاشات التلفزيون مع الريسفر في عروض بنده الأسبوعية، فتوفر بنده الشاشات وأيضًا ملحقاتها، بالإضافة إلى جهاز الاندرويد المخصص للشاشات العادية، بحيث يجعلها تصبح مثل الشاشة الذكية بخصائصها الفريدة من نوعها.

شاشة إمبكس جلوريا 50 بوصة، وأيضًا ريسيفر ميني هيوماكس، بسعر 1469 ريال سعودي بدلًا من 2043 ريال سعودي.

شاشة سكاي ورث 70 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي.

شاشة إمبكس 58 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

جهاز اندرويد للتلفزيون من مي بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي.

عروض بنده وهايبر بنده

تعرفوا على تخفيضات الأجهزة المنزلية الموفرة المتوافرة فقط في هايبر بنده، ومن أمثلتها مكواة البخار من فيليبس، التي تفرد تجاعيد الملابس بكفاءة، كما يُمكن إستخدامها لكي المفروشات أيضًا، ويوجد أيضًا غسالة جيباس، والخلاطات من ماركات كينوود وبراون، وماكينة صنع السندوتشات التي من خلالها يُمكنكم إعداد السندوتشات اللذيذة بحشوات مميزة بمذاق شهي للغاية.