فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 صباحاً - القاهرة- مراسل مصراوي: أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المعنيين بالأولمبياد. وهذه هي أكبر حصيلة يومية من الإصابات بالعدوى في الأولمبياد، منذ أول تموز/يوليو الجاري. وأضاف تقرير اللجنة المنظمة، أن قائمة الإصابات الجديدة تشمل ثلاثة رياضيين، دون الكشف عن هويتهم، ليصل إجمالي عدد المصابين من الرياضيين في الأولمبياد بذلك إلى 20 حالة. ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد حتى الآن إلى 193 حالة، وذلك بدءا من أول يوليو الجاري. وتخضع طوكيو لحالة الطوارئ لفترة تتضمن فترة الأولمبياد الذي يقام بدون حضور جماهير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “بينهم 3 رياضيين”.. إصابات جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.