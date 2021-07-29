تراند الفن: هل من تُوفي بفيروس كورونا شهيد؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 صباحاً - كشف عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الخثلان، حكم مَن مات بسبب فيروس “كورونا”، وهل يمكن احتسابه من الشهداء.

وقال الخثلان خلال برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن من مات بـ”كورونا” يُرجى أن يكون شهيداً لأنه في معنى مَن مات بالطاعون، لافتاً إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر خمسة شهداء بينهم المطعون.

وأشار إلى أن وباء “كورونا” يُشبه الطاعون من جهة سرعة العدوى به، وأثره على البدن، والضرر الكبير الذي يلحقه بالمريض، كما أن البعض يعتبره نوعاً من أنواع الطاعون.

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