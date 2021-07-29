تراند الفن: أسعار النفط تقترب من 75 دولاراً للبرميل إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أغلقت أسعار النفط قرب 75 دولارا للبرميل، بعد بيانات أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ما يعيد تركيز السوق إلى شح في الإمدادات بدلا من تزايد الإصابات بكورونا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط هبطت 4.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو. وتراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 26 سنتاً، أو 0.4% إلى 74.74 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت الثلاثاء أول انخفاض في 6 أيام.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 74 سنتاً، أو 1%، إلى 72.39 دولاراً للبرميل.

وقفزت أسعار النفط حوالي 45% منذ بداية العام بدعم من تعافي الطلب وقيود على الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة “أوبك+”.

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