تراند الفن: لهذه الأسباب.. يجب عليك قضاء المزيد من الوقت بالقرب من البحر والمياه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 صباحاً - كتبت- أسماء مرسي

من منا لا يريد قضاء المزيد من الوقت بالقرب من البحر والمياه، خاصة في فصل الصيف والاستمتاع بالهواء النقي والمنظر الخلاب.

لكن بعيدا عن ما يدخل السرور على القلب، هناك العديد من الفوائد التي لا تعرفها عند قضاء المزيد من الوقت بالقرب من البحر والمياه، نستعرضها في هذا التقرير وفقا لموقع ” brightside”.

1- علاج المشاكل الجلدية:

مياه البحر مليئة بالمعادن المفيدة للجلد, مثل المغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم والكبريتات، حيث إنها تحارب بشكل فعال الأمراض الجلدية المختلفة، مثل التهاب الجلد والصدفية وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى إن الملح مقشر طبيعي، يزيل خلايا الجلد الميتة، ويترك بشرتك أكثر نعومة، لذا لا عجب أن مياه البحر تعد مصدر للعديد من المنتجات المضادة للشيخوخة.

2- خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

عندما نسبح، يتم إعادة توجيه الدم من الأطراف والأعضاء المحيطية إلى القلب، وذلك بسبب وضعية الجسم الأفقي، وهذا التأثير يحسن الدورة الدموية لدينا على المدى الطويل، كما أنه يبطئ معدل ضربات القلب ويقلل من ضغط الدم, في الواقع ، في الماء ينخفض​معدل ضربات القلب بمقدار 5-6 نبضة في الدقيقة مقارنةً بالتمارين الأرضية مثل الجري.

3- يساعد صوت الماء على النوم بشكل أفضل

نحن ننام بشكل سليم حول الماء لسببين: الأمواج والهواء، ويفسر دماغنا صوت دقات الأمواج على أنها صوت غير خطير، ما قد يعزز الشعور الشعور بحالة استرخاء شديدة ، كما يمكن أن يعزز أيضًا إنتاج هرمون السيروتونين والدوبامين، وهما هرمونات الشعور بالسعادة لدينا.

فضلا عن أيضا، إن الهواء مشحون بأيونات سالبة تساعد جسمك على امتصاص الأكسجين وتنظيم دورة النوم.

4- تقوية جهاز المناعة

لا تعد السباحة في المياه المفتوحة طريقة رائعة لزيادة قوتك فحسب، بل يمكنها أيضاً تعزيز جهاز المناعة، حيث يقوي هواء البحر دفاعاتك الطبيعية، ويساعد رذاذ اليود الموجود في المحيط على تنظيم عمل الغدة الدرقية المسؤولة عن عمليات الأيض ونمو الجسم.

5- تخفيف التوتر والضغط النفسي

للبحر قدرة خرافية على تخفيف التوتر، حيث يعمل الهواء النقي، أو صوت الأمواج، أو حتى مجرد رؤية الماء، على خفض مستويات التوتر لدينا، حيث يمكن أن تؤدي السباحة في المياه المفتوحة إلى تحسن فوري في الحالة المزاجية، وحتى المساعدة في علاج مشاكل الصحة النفسية الخطيرة، مثل الاكتئاب.

6- السباحة رياضة تناسب الجميع

إن قضاء الوقت في البحر يعزز النشاط البدني، ويقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري والحالات الأخرى المرتبطة بالسمنة، كما أن السباحة سهلة ويمكن لكبار السن والحوامل والمصابين بالتهاب المفاصل ممارستها، لأن قد يقلل الماء من الضغط الواقع على المفاصل والعظام والعضلات، لذلك من غير المحتمل أن تؤذي نفسك.

وبغض النظر عن أسلوبك في السباحة، فإنها ستبقي كل عضلة في جسمك مشغولة، على عكس التمارين الأخرى، فهي لا تحتاج إلى إضافة أوزان ، لأن مقاومة الماء تدفع جسمك دائمًا نحو جسمك ، مما يساعدك على تقوية العضلات.

7- التخلص من التهاب العضلات والمفاصل

تساعد مياه البحر المالحة على تخفيف الأوجاع والآلام بفعالية، وذلك بسبب عنصر المغنيسيوم الذي يحافظ على وظائف العضلات والأعصاب، وثبت أيضا أن مياه البحر الميت مفيدة لعلاج التهاب المفاصل.