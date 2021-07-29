تراند الفن: بعد الخسارة من اليابان.. سيدات الشيش تواجهن المجر لتحديد المركز السابع

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 08:11 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 7 زيارة

القاهرة- مراسل مصراوي: تلقى منتخب مصر لسلاح الشيش (سيدات) هزيمة من اليابان بنتيجة 25-27 في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن. وكان منتخب سيدات سلاح الشيش قد خسر أمام اللجنة الأولمبية الروسية -المصنف الأول- بنتيجة 45-21 في ربع النهائي ليخوض مباراته ضد اليابان. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن. وستنطلق المباراة في تمام الساعة 8:10 صباح اليوم الخميس.

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