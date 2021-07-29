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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 08:11 صباحاً - القاهرة- مراسل مصراوي:
أهدر عبد العزيز محيلبة فرصة التأهل إلى نهائيات الرماية (تراب) رجال في الجولة الخامسة من التصفيات بعدما كان قريبًا في الجولة الرابعة ووصل إلى مركز الثاني مكرر.
وأنهي عبد العزيز محيلبة الجولتين الأولى والثانية برصيد 24 من أصل 25 ضربة، وحقق العلامة الكاملة في الجولتين الثالثة والرابعة، وفي الجولة الخامسة سجل 23 ضربة، ليصبح مجموع ضرباته 121 من 125.
على الجانب الأخر، أضاع أحمد زاهر فرصة التأهل للدور النهائي من تصفيات الرماية (تراب) رجال بعد أن أصبح مجموع ضرباته 120 من 125.
وأنهى زاهر الجولة الأولى برصيد 22 من 25، وفي الجولة الثانية حقق 24 ضربة من 25، وفي الثالثة والرابعة حقق العلامة الكاملة، ثم أنهى الجولة الخامسة بـ 24 ضربة من 25 ليضيع فرصة التأهل للدور النهائي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محيلبة وزاهر يخسران فرصة التأهل لنهائي الرماية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.