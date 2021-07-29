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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 08:11 صباحاً - أدمن 55 دقيقة مضت لايف ستايل 11 زيارة
د ب أ–
قال البروفيسور الألماني ألكسندر ليرشل إن الضحك يتمتع بفوائد جمّة للنفس والجسد على حد سواء.
وأوضح أستاذ علم الأحياء والأخلاق بجامعة جاكوبس بمدينة بريمن أن الضحك يعد سلاحا فعالا لمحاربة التوتر النفسي والحزن والاكتئاب؛ حيث إنه يحد من إفراز هرمونات التوتر “الأدرينالين” و”الكورتيزول” ويساعد على إفراز هرمون السعادة “السيروتونين”.
وأضاف ليرشل أن الضحك يعمل أيضا على التنفس بشكل أعمق وأسرع، ما يسهم في إمداد الجسم بالأكسجين على نحو أفضل، ومن ثم تنشيط القلب والأوعية الدموية.
كما يعمل الضحك عىلى تقوية جهاز المناعة من خلال تنشيط ما يعرف “بالخلايا التائية” (T Cells) والإنترفيرون جاما.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على فوائد الضحك للنفس والجسد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.