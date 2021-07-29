نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم 29 يوليو 2021 عرض الثلاث أيام بأقل سعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده اليوم 29 يوليو 2021 الموافق الخميس 19 من ذي الحجة 1442 على بعض المنتجات الخاصة، وفرت هايبر بنده أقل سعر من خلال تخفيضات رائعة لمدة ثلاث أيام، حيث تنتهي تلك العروض في يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، بدأت عروض بنده الأسبوعية أمس الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021، وتزامنت معها بعض العروض الخاصة الأخرى والتي تكون على بعض المنتجات المحددة، والتي تعد فرصاً جيدة للحصول على منتجات هامة للمنزل بأسعار أقل، في هذا المقال نقدم لكم عرض الثلاث أيام من هايبر بنده والتي تنتهي يوم السبت.

عروض هايبر بنده اليوم 29 يوليو 2021

عروض الثلاث أيام من مراكز تسوق بنده وهايبر بنده والموزعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تعد من العروض الرئيسية، والتي تجديدها هايبر بنده كل فترة قد تكون بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو غيرها، ولكنها تكون عروضاً استثنائية يتم فيها الوصول بالسعر إلى أقل ما يمكن.

أطلقت هايبر بنده مبادرة تحت عنوان “ضمنّا أقل سعر”، حيث تتحدى سلسلة محلات هايبر بنده للبيع بالتجزئة أن يشتري العميل بعض المنتجات بسعر أقل من الأماكن المنافسة، مما يعني حصول العميل على أفضل العروض مقابل منتج عالي الجودة أيضاً.

في عروض اليوم نجد مزيل العرق من ماركة مام وهي ماركة ألمانية ذات جودة عالية للاستخدام اليومي خاصة في عبوات الرول أون، يمكنكم الحصول عليه مقابل نصف السعر، وتتوفر منه روائح متعددة، ومن أهم مميزات هذا النوع انه لا يسبب الاسمرار ويساعد على إزالة روائح العرق بدون التحكم في إفراز العرق نفسه، فهو ليس مضاداً للتعرق.

أما بالنسبة المنظفات فتوجد عروضاً ضخمة على جميع منتجات فانيش المستخدم في إزالة البقع، وكذلك مسحوق غسالات الأطباق، هذه العروض متوفرة في جميع فروع بنده وهايبر بنده إلى جانب عروض بنده الأسبوعية، والتي يمكنكم الاستفادة منها حتى يوم الثلاثاء القادم.

عرض الثلاث أيام من هايبر بنده

فيما يلي العروض الخاصة لمدة ثلاث أيام، والتي تنتهي في يوم السبت 31 يوليو 2021 :