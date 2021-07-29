فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كتب – محرر مصراوي: خسر المصري رمضان درويش في ثمن نهائي منافسات الجودو ميزان 100 كيلو جرام، خلال المباراة التي جمعته بالمصنف الأول عالميًا، الجورجي فارلام ليبارتيلياني خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020). وتأهل رمضان درويش إلى دور الـ16، بعدما فاز على البطل الباكستاني شاه حسين شاه في دور الـ32 من المنافسات الذي أقيم فجر الخميس. واستطاع رمضان درويش أن يتجاوز البطل الباكستاني بنتيجة 10-0 بالإنذارات خلال المباراة التي لم تدم إلا دقائق قليلة. وينتظر رمضان درويش موقف منافسه فارلام ليبارتيلياني في باقي المنافسات أملًا في خوض الترضية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: درويش يخسر أمام المصنف الأول عالميًا في الجودو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.