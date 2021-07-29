تراند الفن: خسارة سيدات الشيش أمام اللجنة الأولمبية الروسية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏14 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 13 زيارة

كتب – محرر مصراوي: خسر منتخب مصر للسيدات منافسات سلاح الشيش أمام منتخب اللجنة الأولمبية الروسية في مرحلة ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي أقيمت فجر اليوم الخميس. وانتهت المباراة لصالح اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 45-21. وأتت خسارة سلاح الشيش المصري أمام نظيره الروسي الذي يحتل المركز الأول عالميًا، بينما يأتي المنتخب المصري في المركز الثامن.

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