فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كتب- يوسف عفيفي: كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بداية شهر أغسطس المقبل وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 1 أغسطس وحتى الثلاثاء 3 أغسطس 2021. الأحد 1 أغسطس: ـ طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية. ـ معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء. ـ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة. ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة. الإثنين 2 أغسطس: ـ طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية. ـ معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء. ـ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة. ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة. الثلاثاء 3 أغسطس: ـ طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية. ـ معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء. ـ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة. ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شديد الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف طقس أول شهر أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.