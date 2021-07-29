تراند الفن: كليب “لغز كبير” لسمر يتخطى 4 مليون مشاهدة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 15 زيارة

كتبت- منال الجيوشي:

استطاعت المطربة سمر، أن تحقق نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها ” لغز كبير”، والتي طرحته مؤخرا على طريقة الفيديو كليب عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث تخطت الأغنية حاجز الـ 4 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحه. وتم تصوير كليب “لغز كبير”، في منطقة الحزام الأخضر تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو. وتعيش “سمر”، حالة من النشاط الفني، وسط النجاح التي تحققه خلال الفترة الماضية بعد طرحها عدد كبير من الأغاني التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والموزعين والشعراء، والتي حققت نسب مشاهدة عالية.

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