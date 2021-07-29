تراند الفن: عبير صبري تأكل”البطيخ” في أحدث ظهور لها (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏3 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 5 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة عبيرصبري صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وظهرت “صبري” في الصور وهي تأكل “البطيخ” بأحد المطاعم، وعلقت: “الحب الأبدي”. وكانت آخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021. كما تواصل عبير صبري تصوير فيلم “ليلة العيد”، من إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.



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