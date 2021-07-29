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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت أخبار مصر 14 زيارة
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا غنائيا يحييه الفنان علي الحجار، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على مسرح النافورة بالأوبرا.
ويقدم الحجار لجمهوره خلال الحفل باقة من أجمل أعماله القديمة والحديثة وتترات المسلسلات التي اشتهر بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى العديد من أغاني نجوم الطرب، والتي تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية، منها (ما تمنعوش الصادقين، والمال والبنون، وبوابة الحلواني، والزين والزينة، وعارفة، وبنت وولد، وفي قلب الليل، واعذريني، والأحلام، ودور يا زمن، وزي الهوا، وداري جمالك، وعلى قد ماحبينا).
يذكر أن النجم علي الحجار تغنى بالعديد من الأغاني التي تناقلتها الأجيال، بجانب العديد من التترات الغنائية للأعمال التليفزيونية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية الناجحة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. دار الأوبرا تستضيف حفلا للفنان علي الحجار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.