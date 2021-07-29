تراند الفن: أمير الكويت يعفي وزير شؤون الديوان الأميري من منصبه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أعلنتوكالة الانباء الكويتية إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أعفى وزير شؤون الديوان الأميري، من منصبه مساء أمس الاربعاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وحسب الوكالة، فإن المرسوم الأميري نص على “إنهاء العمل بالمرسوم الذي يحمل رقم 258 لعام 2017 الخاص بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري“.

وطالب المرسوم رئيس الوزراء والحكومة بالعمل بالقرار، منذ تاريخه.

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