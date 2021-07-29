تراند الفن: لمدة 8 ساعات.. الجيزة: قطع المياه عن مناطق بالمحافظة غدا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 صباحاً - كتب يوسف عفيفي: أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع الـمياه عن مناطق (المسابك – عزبة المفتي – مدينة السادات – أرض الحداد – من فيلا مرجان حتي نقطة بشتيل- العروبة ومتفرعاتها- امتداد المعهد الديني – امتداد سيدي عبدالعزيز – ما بين العروبة والدائري ” نزلة القومية” – منطقة مسجدي الخولي – منطقة داير الناحية – منطقة متولي الشعراوي- شارع القومية العربية)، لمدة ٨ سـاعات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق ٣٠ / ٧ / ٢٠٢١ حتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق ٣١/ ٧ / ٢٠٢١. وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع نظراً لقيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر١٢٠٠مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. ووجه المحافظ رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالمتابعة الميدانية للأعمال وازاله اي معوقات. وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وسوف تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

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