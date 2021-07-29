تراند الفن: «الصحة»: أعراض التهاب «الكبد الوبائي» لا تظهر إلا متأخرة فبادروا بالفحص

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن 1 من كل 12 شخصًا مصابٌ بالتهاب الكبد الوبائي “ج” أو “ب”، لأن أعراض الإصابة به لا تظهر إلا متأخرة.

وشددت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أهمية المبادرة بالحجز للفحص المسحي عبر عيادة “كبدك” في تطبيق موعد.

وفي وقت سابق، فعّلت “الصحة” الأنشطة التوعوية لليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي الذي يقام بتاريخ 28 يوليو من كل عام ويحمل هذا العام 2021م شعار “افحص واطمئن التهاب الكبد لا ينتظر”، حيث نشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” مجموعة تصاميم إنفوجرافيك توعوية تتضمن أرقامًا إحصائية محلية وعالمية عن المرض وأعداد المصابين ونسب الإصابة.

وتسعى الصحة من خلال هذه الأنشطة والفعاليات التوعوية إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، وزيادة مستوى الوعي لدى المواطنين وفهمهم للمرض، والمضاعفات التي يُسببها، بالإضافة إلى تشجيع عمليات الكشف المبكر للوقاية من المرض ودعمها، وعلاج المرض.

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