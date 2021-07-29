تراند الفن: إلى الدوري الأوروبي.. جالاتا سراي يواجه سان جونستون الأسكتلندي في التمهيدي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 صباحاً - القاهرة- مصراوي:

بعد سقوط جالاتا سراي التركي في تصفيات دوري أبطال أوروبا، انتقل إلى المنافسة في تصفيات الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي.

جالاتا سراي خسر أمام أيندهوفن الهولندي ذهابًا وإيابًا في تصفيات دوري أبطال أوروبا بنتيجة (7-2)؛ ليودع المسابقة بعد أول ظهور له بها.

وانتقل جالاتا سراي إلى بطولة الدوري الأوروبي؛ ليواجه فريق سان جونستون الأسكتلندي في الدور التمهيدي الثالث في البطولة.

ويلعب الفريق التركي مباراة الذهاب أمام نظيره الأسكتلندي يوم 5 أغسطس، قبل أن يخوض لقاء الإياب يوم 12 من الشهر ذاته.