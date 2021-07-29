تراند الفن: حسب اللائحة.. من يحق له تمثيل مصر إفريقيًا وفقًا للجدارة الرياضية؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 صباحاً - كتب – هادي المدني:

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل حول اختيار الأندية التي تشارك في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2021-2022، مع اقتراب الموعد الختامي لإرسال أسماء الأندية من ناحية وعدم ختام بطولة الدوري من ناحية أخرى.

وعلم مصراوي من خلال مصادر في اتحاد الكرة أن التوجه الحالي يسير نحو إرسال الأهلي والزمالك كممثلين لمصر في دوري أبطال إفريقيا، ومشاركة بيراميدز مع طلائع الجيش في الكونفدرالية.

واعتبر اتحاد الكرة أن مشاركة طلائع الجيش في الكونفدرالية تأتي باعتباره وصيف كأس مصر.

وتقول لائحة المسابقات الخاصة بموسم 2021-2022، بحصوص المشاركات الإفريقية للفرق المصرية: “في حالة تحديد الاتحاد الإفريقي موعد ارسال اسماء الأندية بعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز، وقبل انتهاء كأس مصر، يتم ارسال اصحاب المراكز الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز طبقًا لما يقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن عدد الفرق المصرية المشاركة في بطولات الأندية الإفريقية.”

وهناك بند أخر فيما يتعلق بعدم انتهاء المسابقة، ويقول: “في حالة تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد ارسال اسماء الأندية قبل انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز، مع عدم حسم المقاعد المؤهلة لبطولات الأندية الإفريقية، يتم اعتماد جدول الترتيب على ما هو عليه في التاريخ المحدد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولات الأندية الإفريقية.”

وتابع: “وفي حالة عدم تساوي الفرق في عدد المباريات التي خاضها كل فريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز. يتم الاتحاد إلى مبدأ الجدارة الرياضية واعتماد الترتيب النهائي عن طريق المعادلة التالية: (عدد النقاط التي حصدها كل فريق مقسومًا على عدد المباريات التي خاضها كل فريق) وفي حالة تساوي الفرق في النقاط بعد تطبيق معادلة الجدارة الرياضية”.

وأضاف: “يتم الاحتكام إلى البند الرابع في هذه الشروط، وفي حالة عدم اكتمال المواجهات المباشرة ما بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبي ومراكز الهبوط، يتم الاحتكام إلى المعيار التالي وفقًا لما جاء في البند الرابع من تلك الشروط، ويتم في تلك الحالة تطبيق نفس المعادلة على جميع احصائيات الفرق، بحيث يقسم فارق الأهداف والأهداف المسجلة على عدد المباريات التي خاضها كل فريق قبل تطبيق أحكام البند الرابع من هذه الشروط”.

وحسب تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية فإن الأهلي والزمالك يحتلان المركزين الاول والثاني ويتأهلان إلى دوري الأبطال، أمام مقعدي الكونفدرالية فتذهب إلى المصري الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بعد عدد المباريات الملعوب حتى الآن، بواقع معادلة (43/28=1.53)، ويليه بيراميدز بواقع معادلة (41/27=1.51)، أما طلائع الجيش فقد حقق 37 نقطة في 28 مباراة بنتيجة (1.32).