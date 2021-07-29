تراند الفن: النشرة الدينية| حكم لمس المصحف لمن انتقض وضوؤه.. وحقوق وواجبات الزوجين شرعًا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 صباحاً - كتب – محمد قادوس: يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الأربعاء. تابعوا أبرز الموضوعات في الروابط التالية: الإفتاء: لا يجوز لمن انتقض وضوؤه مس المصحف الورقي ويمكنه القراءة مجدي عاشور يوضح حكم إعلانات يوتيوب والتربح منها الإفتاء توضح حكم ارتداء المرأة البنطلون في الصلاة: جائز بشرط بعد وصول خلافات زوجية إلى حد القتل.. سؤال للإفتاء: ما هي حقوق وواجبات لم حرَّم الله لحم الخنزير؟.. مصطفى حسني يجيب بالفيديو| 3 خطوات لحفظ بيتك من الخلافات والمشاكل.. ينصح بها عمرو خالد يفضل أمه وأخته على زوجته.. وهذه نصيحة أمين الفتوى له هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت أرملة لها أبناء؟.. وأمين الفتوى: الترمّل بالفيديو| الشيخ أبو بكر يحذر سيدة من قتل القطط: “إوعي تأذيها” بالفيديو| أحمد المالكي يكشف طرق التعامل مع الابتلاء

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