تراند الفن: النشرة الفنية| زفاف هاجر أحمد ووفاة مخرج وشروط حفل روبي الثاني بالساحل الشمالي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏26 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 18 زيارة

إعداد- منال الجيوشي: نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بتطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، وحفل زفاف الفنانة هاجر أحمد، وشروط حفل روبي الثاني بالساحل، ووفاة مخرج فرنسي، وغيرها من الأخبار. مصراوي يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

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