تراند الفن: بعد الإسكندرية.. قصور الثقافة تستعد لإطلاق صيف “جمصة ورأس البر وبلطيم الأحد

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن الانتهاء من استعداداتها لإطلاق الفعاليات الفنية لـ “صيف جمصة، رأس البر، دمياط الجديدة، بلطيم” خلال شهر أغسطس القادم، والتى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بهدف تقديم جرعة فنية مكثفة للجماهير وتعريفهم بالثقافات الفنية المختلفة، من خلال فرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافى، بمشاركة مجموعة من فرق الفنون الشعبية والموسيقى والغناء بالهيئة.

تبدأ الفعاليات يوم 1 أغسطس القادم وتستمر طوال الشهر وتشارك فيها فرق “الحرية، المنيا، بورسعيد، أسيوط، الشرقية، الفيوم، ملوى، سوهاج، أسوان، الوادى الجديد، الإسماعيلية، العريش، قنا” للفنون الشعبية بالإضافة لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبى، وفرقة التنورة التراثية.

تأتي هذه الفعاليات فى إطار خطة وزارة الثقافة، والتى تستهدف تقديم خدمات ثقافية وفنية خلال فصل الصيف وخاصة للمصطافين بالمدن الساحلية، وكانت فعاليات هذه المبادرة قد بدأت من مدينة الإسكندرية مؤخرا، وتم تقديم حوالي أسبوعين من العروض الفنية المتتالية على قصر ثقافة الأنفوشي وغيره من المواقع الثقافية الأخرى.