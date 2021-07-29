تراند الفن: “مفيش كوبري”.. معوض يسترجع كواليس انتقاله للأهلي وما حدث في الإسماعيلي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 صباحاً - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

وقال سيد معوض في تصريحات عبر قناة الأهلي “14 لقب مع الأهلي في 6 سنوات، شرف لأي لاعب أن يتواجد في النادي الأهلي، لقد تُوجت مع الأهلي بـ3 بطولات أفريقية، سعيد وفخور بتلك الفترة وأتشرف بهذا التاريخ”.

وتابع “مشوار طويل لي في الملاعب وكفاح، لم مشواري سهلاً حتى انتقلت للأهلي، وبالطبع سعدت بفترة تواجدي في النادي الإسماعيلي والبطولات التي حققتها”.

وأكمل “الإسماعيلي دفع 140 ألف جنيه للألومينيوم للتعاقد معي بعد مباراة ودية لعبتها وقت تواجد الشيخ طه إسماعيل، قبل ذلك الأهلي كان يريد ضمي لكن رفض دفع أكثر من 100 ألف في لاعب ناشئ رغم أنني تدربت 3 أشهر معهم ولعبت مبارتين وديتين”.

وأضاف “تعرضت للإصابة في الرباط الصليبي، شعرت أن أمر انتقالي للأهلي انتهى في ذلك الوقت، هناك محمد عبدالوهاب وتعاقد الأهلي مع طارق السعيد وهناك جيلبرتو أيضاً، بعد فترة من شفائي من الصليبي عدت لمستواي الحمد لله، وتفاوض معي الأهلي”.

واستمر “الإسماعيلي اتفق مع الأهلي على كل تفاصيل صفقة انتقالي للقلعة الحمراء ولا يوجد مشاكل، الاستغناء الخاص بي ذهب للمنطقة من أجل التوقيع، فجآة الدنيا انقلبت في الإسماعيلية، والجماهير علمت بالصفقة وقام المحافظ بإقالة المجلس”.

وصرح “كنت في معسكر المنتخب وما أعلمه أن الأمور انتهت لصالح الأهلي، تحدثت مع حسن شحاتة وقلت له أنني ظهرت عبر شاشات التلفاز وصرحت بأنني اخترت الإنتقال للأهلي، كيف أعود للإسماعيلية بعد ما حدث، ستحدث مشاكل”.

وأشار “حسن شحاتة قالي سافر معنا أمم أفريقيا، وقد يأتي لك عرضاً، والحمد لله هذا ما حدث، بعد تألقي، نادي طرابزون التركي الذي كان يلعب له أيمن عبدالعزيز طلبني إعارة بنية البيع، لم أكن أحلم بأكثر من ذلك، لم أفكر في أي أمر، كنت أريد الخروج من الإسماعيلي دون مشاكل”.

وشدد “تواجدت مع الفريق التركي حتى قام بدفع مقابل شرائي بشكل نهائي من النادي الإسماعيلي، بعد ذلك أنا من طلبت الرحيل، وقلت أريد العودة بأي ثمن، الأهلي لم يكن له علاقة بالأمر من قريب أو بعيد، لا يوجد أي كوبري كما أشيع، الأهلي لم يكن طرفاً”.

وقال “الحسنة الوحيدة في هذا الأمر هو أنني انتقلت للأهلي بعد ذلك، مانويل جوزيه استقبلني بشكل رائع وقال أنه كان يريد التعاقد معي، والحمد لله قدمت مواسم طيبة مع الأهلي رغم أن بدايتي لم تكن جيدة لكن بعد ذلك الأمور اصبحت أفضل”.

وتحدث “أول مباراة لي مع الأهلي كانت أمام الزمالك في بطولة أفريقيا، كنت بديل وشاركت، ثم لعبت بعد ذلك في مباراة السوبر المصري وكنت أساسياً وفزت ببطولة، أول أسبوع لي في الأهلي ببطولة، إسم النادي الأهلي هو الذي يضعك في طريق البطولات بشكل مستمر”.

واختتم “الأهلي مختلف، دائما أنت مطالب ببطولة، ليس النادي الذي يعيش على بطولة واحدة أو يقف عند هذا الأمر، فزنا ببطولة أفريقيا والدنيا قامت بعد التعادل مع البنك الأهلي”.