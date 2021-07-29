نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم مول على البقالة والسلع التموينية كميات أكثر بسعر أوفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم العثيم مول أقوى العروض على المقاضي الشهرية وسلع التموين الأساسية. حيث تتنوع العروض المقدمة على العديد من السلع مثل اللحوم والزيوت وغيرها. وبعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك ترغب العديد من الأسر السعودية والمقيمين داخل المملكة في شراء المقاضي الأسبوعية. لتوفير الوقت والجهد مع بدء الدوام ولذلك تعتبر تخفيضات أسواق العثيم فرصة مميزة للجميع لشراء ما يريدونه من أطعمة ومشروبات وحلوى للأطفال والكبار. تبدأ العروض من يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس. أهم عروض العثيم مول على السلع التموينية يوجد عرض مميز على أرز المفخرة مزة بسمتي ذهبي أو كريمي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 49.95 ريال بدلاً من 76.95 ريال.

كيس أرز الوليمة مزة بسمتي 10 كيلو جرام مقابل 66.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال.

اصنعي أفضل وجبات الأرز البسمتي من أرز الوليمة ستايل مزة بسمتي وزن الكيس 5 كيلو جرامات بسعر 33.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

استمتعي بالطعم الشهي لشوربة الشوفان مع شوربة شوفان كويكر وزن العبوة 500 جرام، سعر الحبة 5.95 ريال بدلاً من 10.50 ريال.

مفارش سفرة كلوب سانيتا كبير سعر الحبة 18.50 ريال بدلاً من 24.95 ريال. تغليف سانيتا 30 سم × 200 متر مقابل 24.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

تونة قودي وزن 185 جرام بسعر 6.50 ريال بدلاً من 8.50 ريال.

وفر حتى 27% بشراء ثلاث حبات من من اسباجيتي قودي وزن 450 جرام للحبة. أو مكرونة قودي 500 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 14.85 ريال. اشتري ربطة من زيت شمس دوار الشمس مكونة من حبتين سعة الحبة 1.5 لتر مقابل 29.95 ريال للربطة بدلاً من 37.95 ريال.

زيت عافية ذرة ربطة مكونة من حبتين سعة الزجاجة 1.5 لتر بسعر 42.95 ريال للربطة بدلاً من 52.95 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية الآن يمكنك شراء جبن داري موزاريلا مبشورة ضمن عروض العثيم لهذا الأسبوع. وزن الكيس كيلو جرام بسعر 23.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

فراولة داري مجمد وزن كيلو جرام سعر الحبتين 14.95 ريال بدلاً من 24.5 ريال.

صدور دجاج داري طرية وزن 2 كيلو بسعر 44.95 ريال بدلاً من 51.95 ريال. حضري أشهى وصفات الدجاج مع دجاج بروستد كلاسيك شرائح وزن الحبة 750 جرام بسعر 26.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال.

اشتري ثلاث حبات من الخضار المشكلة مع ذرة أو فاصوليا خضراء مقطعة. بازيلاء خضراء/ ذرة حلوة 450 جرام أو ملوخية وزن 400 جرام مقابل 9.95 ريال سعودي.

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