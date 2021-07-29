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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم للحلويات هذا الصيف وخصومات حتى 50% على الحلوى والتسالي في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم للحلويات هذا الصيف، شركة أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية من الشركات الكبيرة والمعروفة في مجال بيع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة، وتقوم هذه الشركة بعمل عروض أسبوعية على جميع الأقسام المتاحة في فروعها، وتقوم بالإعلان عن هذه العروض بأكثر من طريقة وذلك لسهولة وصول العملاء إليها والاستفادة منها.
عروض العثيم التجارية المخفضة وخصومات حتى 43% على المواد التموينية الغذائية والمعلبات
عروض العثيم الاسبوعية
من أقدم الشركات التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية هي شركة عبدالله العثيم، حيث استطاعت هذه الشركة التوسع في الكثير من المناطق المختلفة حتى أصبحت الآن تمتلك عشرات الفروع في كل نواحي المملكة، بالإضافة إلى توسع الشركة في العديد من البلدان العربية الأخرى،
مجال شركة أسواق العثيم هو بيع كل المنتجات الغذائية والسلع من نفس النوع، كما أنه يوجد قسم خاص بأجهزة المطبخ الحديثة في فروع العثيم، وتقوم شركة العثيم بتنظيم مجموعة من الخصومات والعروض المميزة لعملائها في كل فروعها، هذه العروض التي تساعد العملاء في الحصول على كل المنتجات التي يبحثون عنها وبأقل الأسعار.
العثيم العروض الترويجية
تهدف شركة عبد الله العثيم إلى إرضاء العملاء حيث قامت الشركة بتأسيس الموقع الإلكتروني الخاص بها، هذا الموقع الذي يسهل على العملاء إمكانية الاطلاع على كل ما هو جديد في الفروع وأيضاً معرفة العروض والخصومات المتاحة في الفروع، هذا الموقع الذي يقدم عروض خاصة بالعملاء الذين يقومون بالشراء عبر الإنترنت.
مهرجان الطازج العثيم
- عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر علبة شوكولاتة ام اند امز مينيز ٣٠ جم ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥ ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة شوكولاتة بست ميني مشكلة ٧١٠ جم ٣٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٣ ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر علبة شوكولاتة ام اند امز كرسبي ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧ ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة علك ريجليز فراولة اكسترا بلا سكر ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥ ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة كوب كيك يمامة فانيليا ٢٥ جم ٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٢ ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة شوكولاتة كندر بك ون بالحلوى ٢٧ جم ٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣ ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة كيك غندور بكريمة الفانيلا ٤٥ جم ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣ ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة ويفر كاجي شوكو ميني ١٢٥ جم ١٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة ويفر لواكر تورتينا أصلي ١٢٥ جم ١٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٣ ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر علبة كوكيز أمريكانا شوكو الأصلي ٥٠٤ جم ١٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٦ ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر علبة كليجا بلفيتا نخالة ٦٢ جم ١٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم بلغ سعر علبة كريمة دريم ويب مزينة ٧٢ جم ٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨ ريال سعودي.
- عروض العثيم مول بلغ سعر علبة بسكويت ريتز مالح ٤١ جم ١٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم بلغ سعر علبة كرواسون جونيور سادة ميني ١٦ جم ١٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي.
- اسعار العثيم و بروشور العثيم بلغ سعر علبة مربى كرز شامي ٢٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٤ ريال سعودي.
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