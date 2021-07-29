تراند الفن: تقني يكشف عن ميزة جديدة لـ«تويتر» مشابهة لتطبيق «انستجرام»

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كشف خبير التقنية سعد الضاوي عن ميزة جديدة مرتقبة لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الميزة الجديدة في التطبيق هي أن صاحب المتجر يمكنه أن يعرض منتجاته في بروفايل الحساب ، وهي نفس طريقة تطبيق “انستجرام”.

وكشفت شركة تويتر، عن اختبار خاصية جديدة لتنبيه المستخدمين بأن حساباتهم قيد الحظر أو قيد الغلق وأنها على وضعية التصفح فقط.

وحسب موقع “ذا فيرج”، هذه الخاصية الجديدة تأتي كرد فعل من تويتر لتعرف المستخدمين بخرقهم لسياسة الموقع مثل كتابتهم لتغريدات مسيئة أو مروجة للتطرف.

وعند تفعيل الخاصية، تظهر أعلى صفحة تويتر للمستخدم، وأثناء تفعيلها يحظر على المستخدم القيام بأي تغريدات، أو إبداء اعجاب أو مشاركة تغريدات أخرى على حسابه الخاص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.