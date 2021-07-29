تراند الفن: 8 فوائد صحية لتناول أوراق المانجو.. أبرزها مكافحة السكري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتبت-شيماء مرسي

الكثير من الأشخاص يفضلون تناول فاكهة المانجو، لمذاقها اللذيذ، كما أنها تقدم العديد من الفوائد الصحية، ولكن قد لا يدركون أن أوراق أشجار المانجو أيضًا لها الكثير من الفوائد، كما ذكر موقع “healthline”.

1- غنية بالمركبات النباتية:

أوراق المانجو غنية بالتيربينويدات والبوليفينول، وهي مركبات نباتية قد تحمي من الأمراض وتحارب الالتهابات في جسمك.

2- لها خصائص مضادة للالتهابات:

قد يكون لأوراق المانجو تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي قد تحمي صحة الدماغ.

3- تحمي من زيادة الدهون:

تشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلص أوراق المانجو قد يساعد في تنظيم التمثيل الغذائي للدهون، وبالتالي الحماية من زيادة الدهون والسمنة.

4- مكافحة مرض السكري:

قد يساعد مستخلص أوراق المانجو في إدارة مرض السكري بسبب آثاره على نسبة السكر في الدم والدهون الثلاثية.

5- لها خصائص مضادة للسرطان:

توضح المراجعات المتعددة أن المانجيفيرين الموجودة في أوراق المانجو قد يكون له إمكانات مضادة للسرطان، لأنه يحارب الإجهاد التأكسدي ويحارب الالتهاب.

6- تعالج قرحة المعدة:

تشير بعض الأبحاث إلى أن أوراق المانجو قد تعالج قرحة المعدة وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى.

7- تدعم صحة الجلد:

قد تؤخر مضادات الأكسدة والبوليفينول في أوراق المانجو بعض آثار شيخوخة الجلد وتعالج بعض الأمراض الجلدية.

8- مفيدة لشعرك:

لأن أوراق المانجو مليئة بمضادات الأكسدة، فإنها قد تحمي بصيلات شعرك من التلف.

إليك كيفية استخدام أوراق المانجو؟

يمكن أن تؤكل أوراق المانجو طازجة، ويمكنك أيضا تحضير شاي أوراق المانجو في المنزل من خلال غلي 10-15 من أوراق المانجو الطازجة في 2/3 كوب من الماء.