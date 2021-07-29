تراند الفن: اتحاد أمريكا اللاتينية يطالب بإدخال تعديلين على الـVAR

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب – هادي المدني:

أعلن ويلسون سينيمي رئيس لجنة الحكام في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” تقدمهم بمقتراحات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمجلس الدولي لكرة القدم “إيفاب” من أجل إجراء تعديلات على حكم الفيديو المساعد.

وقال ويسلون في تصريحاته لوكالة الأنباء الفرنسية أنه من بين المقترحات التي تقدم بها من أجل التعديل أن يتم السماح بعمل “تشالنج” لاحد القرارات، أي أن يقوم فريق بطلب مراجعة إحدى اللعبات خلال المباراة، إضافة إلى إيقاف ساعة اللقاء أثناء مراجعة إحدي اللقطات.

وأوضح: “لقد أرسلنا خطاب لطلب إيقاف زمن المباراة وعدم احتساب الدقائق التي تمر أثناء مراجعة اللعبة، كما يتم السماح لكل فريق بعدد من مرات طلب المراجعة لأي لعبة يظنون بأنهم أصحاب الحق فيها، كما يحدث في رياضات أخرى مثل كرة الطائرة، والتنس”.

ويحق لحكم الفيديو المساعد استدعاء الحكم من أجل إحدى الكرات المتعلقة بالأهداف المسجلة، ركلات الجزاء والطرد، كما لا يمكن لأي فريق أن يطلب مراجعة إحدى اللعبات، وهو الأمر الذي يمكن أن يتم اللجوء إليه في لعبات أخرى.