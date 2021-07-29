تراند الفن: رهف القنون إلى الواجهة مجددا وتنشر صور لها كما خلقها الله من الحمام! .. شاهد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت أخبار المشاهير 15 زيارة

نشرت الناشطة السعودية رهف القنون صورة جديدة لها من داخل حوض الاستحمام واستعرضت فيها وشم كبير على ذراعها وهو ما لفت نظر الجمهور بدرجة كبيرة حيث علقت على الصور قائلة باللغة الفرنسية ما معناه: الحياة الجميلة la vie est belle.

وظهرت رهف القنون في الصورة وهي تجلس داخل حوض الاستحمام وتهتم بنفسها من خلال ماسك للعناية بالبشرة وتسترخي حيث ظهرت على ذراعها وشم كبير لأول مرة بدون أن يتضح معنى هذا الوشم وهو ما أثار جدل كبير واعتبره الجمهور تصرف مستفز ضمن العديد من التصرفات التي قامت بها مؤخراً.

